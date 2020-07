Herr Dreßing, Sie haben das Thema Stalking schon mehrfach wissenschaftlich beleuchtet. Ab wann spricht man von Stalking?

Harald Dreßing: Stalking ist eine unerwünschte Kontaktaufnahme, die bei dem Betroffenen Angst auslöst und fortgesetzt wird, obwohl derjenige klar formuliert hat, dass jegliche Art der Kontaktaufnahme unterbleiben soll. Dabei geht es nicht nur um Gewaltandrohungen. Stalking kann auch sein, wenn eine Person täglich einen Blumenstrauß vor der Haustür ablegt. In dem Moment, wo das bei dem Adressat Angst auslöst, und er formuliert hat, dass er es nicht will, handelt es sich um Stalking.

In den vergangenen Jahren wurden die therapeutischen Angebote für Stalker erweitert, aber auch die gesetzlichen Maßnahmen ausgebaut? Hat sich dadurch was geändert?

Dreßing: Die Häufigkeit von Stalking ist in den vergangenen Jahren gleich geblieben. Was sich verändert hat, ist das Wissen um Stalking, zum Beispiel bei der Polizei. Es ist klar geworden, dass es sich um ein sehr ernstes Problem handelt, auch in der breiten Bevölkerung. Das Therapieangebot sehe ich persönlich kritisch. Es gibt weltweit keine Studie darüber, dass Stalker erfolgreich therapiert werden können.

Können Sie etwas darüber sagen, wer zum Stalker wird? Was sind das für Typen?

Dreßing: Den typischen Stalker gibt es nicht. Die meisten Stalker, etwa 60 Prozent, treten nach einer Beziehung auf, die in die Brüche gegangen ist. Oft handelt es sich um Männer mit einer narzistischen, dominanten Persönlichkeitsstruktur, die Schwierigkeiten mit Bindungen haben, und zum Beispiel schon in der Kindheit keine feste Bindung erlebt haben. Es stalken mehr Männer als Frauen, und Frauen werden häufiger zum Opfer von Stalkern. Aber es gibt auch gegenteilige Fälle. Wir unterscheiden beim Stalking fünf Typen: Zum einen den Zurückgewiesenen, außerdem den Liebessuchenden, der sich in einem Wahn befindet, den rachesuchenden Stalker, den Unkompetenten, der unsicher beim Eingehen von Beziehungen ist, und den beutelüsternen Stalker, bei dem es vorrangig um den sexuellen Übergriff geht. abo (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.07.2020