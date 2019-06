Ein Springbrunnen kommt dazu

Überraschung bei der Grundsteinlegung für das neue Museum Peter und Traudl Engelhorn-Haus in C 4: „Ich stifte noch einen Springbrunnen“, sagte Traudl Engelhorn plötzlich, „und einen Ginkgo und eine Linde.“ Sie sollen den Toulonplatz schmücken – genau dort, wo das neue, von der Mäzenin mit zehn Millionen Euro komplett privat finanzierte Museum entsteht. „Ich wünsche mir, dass es ein Haus der Begegnung, ein Platz der Begegnung wird“, so die 92-jährige Gönnerin.

Derzeit sieht man von außen, vom Toulonplatz aus, fast gar nichts. Aber hinter dem von der Brombeeren-Stiftung erworbenen Wohnhaus in C 4,12 sind alte Gebäude abgerissen, eine Freifläche geschaffen worden. Da greift, trotz der großen Hitze, die 92-jährige Frau beherzt und gut gelaunt zum Spaten, rezitiert Goethe-Verse und sagt angesichts des Wetters die erfrischende Brunnen-Spende zu. Dann schüttet sie Sand auf die Aluminiumkiste, die den Grundstein darstellt.

Glasskulpturen und Fotokunst

Gefüllt wird er von Susanne Wichert, der Direktorin der Stiftungsmuseen der Reiss-Engelhorn-Museen. „Wir Frauen sind ja eher für das Praktische zuständig“, scherzt sie. Die Kiste enthält den „Mannheimer Morgen“, eine Flasche Eichbaum-Bier, drei Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen sowie eine Urkunde. Die verdeutlicht, was das neue Haus bedeutet. „Es ist ein für die Kulturstadt Mannheim besonderer Tag, es ist ein für die Kulturpolitik wichtiger Schritt“, freut sich Oberbürgermeister Peter Kurz.

„Dass mit privaten Geldern ein neues Museum gebaut wird, ist ja auch nichts, was jeden Tag vorkommt“, so Kurz. „Allein durch privates Geld, ohne einen öffentlichen Beitrag“, so dankt er herzlich Traudl Engelhorn, die den Bau zusätzlich zu ihrer Brombeeren-Stiftung ermöglicht. Damit könnten die Reiss-Engelhorn-Museen „einen großen Schritt nach vorn machen“. Zudem könne das ja auch durch Stifter bereits 2011 errichtete Bassermann-Haus nun „viel besser zur Geltung kommen“, und der gesamte Bereich um den Toulonplatz erfahre eine „städteräumliche Belebung“, würdigte der OB auch den Entwurf des Büros Motorplan-Architekten von Bernhard Wondra, das sich bei einem Wettbewerb durchsetzte.

Von dem „fantastischen Entwurf“ spricht ebenso Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen. „Die Stadt, die schon eine gute Zahl schöner Museen hat, wird damit ein weiteres Haus mit Geltung weit über ihre Grenzen hinaus bekommen“, sagt er.

Voraussichtlich Ende 2021 soll der Neubau fertig sein. Er bietet 2500 Bruttogrundfläche, „mit neuester Ausstellungstechnik und nach modernsten architektonischen Erfordernissen im musealen Bereich“, so Wieczorek. Platz finden soll im Erdgeschoss des Neubaus eine hochwertige Glassklupturen-Sammlung „und damit ein für Mannheim ganz neuer Bereich“, wo Wieczorek.

Traudl Engelhorn hat seit den 1970er Jahren mit ihrem 1991 verstorbenen Mann Peter – einst Boehringer-Gesellschafter – eine der bedeutendsten Sammlungen zeitgenössischer Glaskunst Europas aufgebaut, zeitweise im Museum für Design und angewandte zeitgenössische Kunst (MUDAC) in Lausanne gezeigt. Zudem bietet der Neubau Platz für eine größere Präsentation von Fotokunst, wozu die Reiss-Engelhorn-Museen ja bereits seit März eng mit dem weltberühmten Centre Pompidou in Paris zusammenarbeiten.

Verkehrsberuhigte Zone

Im Vorderhaus werde es weiter „sozial-verträgliches Wohnen“ geben, so die Brombeeren-Stiftung als Bauherr. Es erhält aber eine neue, auffällige Glasfassade und damit einen gemeinsamen, repräsentativen Eingang auch für das Bassermann-Haus mit der Ausstellung „Musikwelten“, zu dem ein Durchgang gebaut wird, dazu einen zentralen Museumsshop, ein Café mit Plätzen zum Toulonplatz hin, Büros und Proberäume für das Kurpfälzische Kammerorchester, das auch das neue, große Atrium für Konzerte nutzen wird. „Damit bekommen wir einen attraktiv gestalteten Toulonplatz“, so Wieczorek, denn zwischen C 4 und C 5 soll es eine verkehrsberuhigte Zone geben – mit dem nun von der Mäzenin zugesagten zusätzlichen Springbrunnen als „Sahnehäubchen“.

