Ein stets bescheidener Mäzen

Er grüßt gerade mit „Salam Aleikum“, was im Arabischen für „Der Friede sei mit Euch“ steht. Hans-Werner Hector ist nämlich in der Wüste unterwegs. Er mag schließlich kein Aufsehen, keine großen Feiern, keinen Rummel um seine Person – auch nicht zu seinem 80. Geburtstag, den der SAP-Mitgründer, Stifter des Kunsthallen-Neubaus und große Mäzen heute feiert.

Als im Dezember 2017 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kam, mit ihm, seiner Frau Josephine und nur ganz wenigen weiteren Personen durch den gerade offiziell eingeweihten Neubau der Kunsthalle lief – da konnte man zeitweise sehen, wie er strahlt, stolz ist, sich freut. Aber er drängt sich nie in den Vordergrund. Hector ist die Bescheidenheit in Person, äußerst höflich, angenehm zurückhaltend, stets ungemein freundlich. Nie spürt man, wenn man neben ihm sitzt oder ihn trifft, dass man es hier mit einem der 100 reichsten Deutschen zu tun hat, der als Milliardär gilt.

Ein großer Moment

Dabei könnte er auftrumpfen – doch das entspricht nicht seinem Naturell. Hector, in Kaiserslautern geboren, studierte Mathematik an der Universität des Saarlandes und arbeitete bei IBM in Mannheim als Programmierer – wie Hasso Plattner, Claus Wellenreuther, Dietmar Hopp und Klaus Tschira. Mit ihnen gründet er 1972 eine Firma, die heute das wertvollste deutsche Dax-Unternehmen ist und die zudem die Welt der Datenverarbeitung völlig veränderte: SAP, was für Systemanalyse und Programmentwicklung steht.

Über 20 Jahre schreibt Hector die Erfolgsgeschichte mit, baut erfolgreich die SAP-Niederlassung in den USA auf. 1995 wechselt er vom Vorstand in den Aufsichtsrat, legt nur 18 Monate später auch dieses Mandat außerplanmäßig nieder – von Zerwürfnissen mit den anderen Gründern ist die Rede. Also platziert Hector seine SAP-Anteile an der Börse, erlöst seinerzeit geschätzte 1,6 Milliarden D-Mark. Mit seiner Frau ruft er 1995 die H.W. & J. Hector Stiftung in Weinheim ins Leben, die inzwischen als eine der größten Stiftungen in Deutschland gilt. 2008 kommt die Hector-Stiftung II dazu. So wird das kinderlose Ehepaar, besonders durch die Freundschaft zu dem 2016 verstorbenen Förderkreis-Vorsitzenden H. Dieter Hasselbach, zum sehr großzügigen Förderer der Kunsthalle. Er stiftet 1997 den Hector-Preis, finanziert 1998/99 den Umbau des Bunkers, 2006 das Kreativitätszentrum und sagt 2007 für zehn Jahre jährlich 400 000 Euro für die wissenschaftliche Arbeit zu.

Das ist alles schon äußerst großzügig. Am 19. Juli 2011 aber kommt der Moment, den niemand vergisst, der ihn miterlebt hat. Hans-Werner Hector betritt die Kunsthalle, beugt sich herunter, die damalige Kunsthallen-Direktorin Ulrike Lorenz streckt sich, umarmt, herzt ihn, überglücklich und erleichtert.

Medizin-Projekte im Blick

Es ist der Tag, an dem Hector und seine Frau Josephine ihre 50-Millionen-Euro-Spende für den Neubau der Kunsthalle bekannt geben – die Initialzündung dafür, dass er realisiert werden kann. Lorenz spricht unter dem Applaus ihrer Mitarbeiter von einem „historischen Moment für das Haus“, gar einem „Himmelsgeschenk von zwei Engeln“.

Hector stiftet nicht nur eigenes Geld, er stiftet auch andere Stifter an. Und er begleitet engagiert und hilfreich, aber nie mit bestimmendem Ton den ganzen Neubauprozess. Er erträgt sogar mit bewundernswert stoischer Ruhe, als er persönlich von Neubau-Gegnern angefeindet wird. Das „Handelsblatt“ ernennt Hector daraufhin zum „Mäzen des Jahres“. Dass der Neubau „Hector-Bau“ getauft wird, hat er nie gefordert, nicht erbeten, er nimmt es eben hin.

Jetzt, mehr als eineinhalb Jahre nach der endgültigen Eröffnung der Kunsthalle ist er mit der Entwicklung „ausgesprochen zufrieden“, wie er sagt, und Oberbürgermeister sowie Gemeinderat dankbar, „dass mein Engagement so tatkräftig unterstützt wurde“ – dabei war er es, der die größte Unterstützung gab.

Nun kümmert er sich um viele zukunftsweisende Projekte, darunter beispielsweise aus der Medizin eine Zusammenarbeit zwischen dem Mannheimer Zentralinstitut, dem Krebsforschungszentrum und seiner Stiftung, um in der Hirnforschung Anomalien oder auch Krebszellen durch translationale Methoden aufzuspüren und dadurch betroffenen Patienten zu helfen. „Insgesamt habe ich keine Sorge, dass es mir langweilig werden könnte“, ergänzt er schmunzelnd. Gutes zu tun, ist seine Berufung geworden. Auch der Kunsthalle hilft er weiter.

