Ein stets zuverlässiger Helfer

Er ist „stolz, dass ich noch gebraucht werde“, sagt Heinz Dingeldein. Und tatsächlich: Der Mann, der heute seinen 80 Geburtstag feiert, wird wirklich gebraucht. Im September, in den drei Wochen vor dem Blumepeterfest, sitzt er täglich (!) ehrenamtlich in der Geschäftsstelle des Feuerio und nimmt Anrufe und Spendenangebote zu diesem großen Benefizfest entgegen, das der Feuerio zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ausrichtet. Einige Jahre ist er sogar noch zusätzlich Lkw gefahren, hat Spenden abgeholt. Und seit 25 Jahren schon kümmert er sich um den Versand der Feuerio-Mitgliederzeitschrift, adressiert die über tausend Hefte, bringt sie zur Post, erledigt die Porto-Abrechnung.

Lange Hockey-Spieler

Dingeldein ist Versicherungskaufmann von Beruf. Zum Feuerio kam er durch Zufall. „Ich habe es aber nie bereut“, so Dingeldein, der längst mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet wurde. Walter Hirschbiel, langjähriger Vizepräsident und Ehrenmitglied des Feuerio, wohnte in Käfertal in seiner Nähe. Der Feuerio suchte für seine Geschäftsstelle jemanden, der zuverlässig, pünktlich und ehrlich ist – und fand ihn in Dingeldein, der all diese Tugenden und obendrein noch ganz viel Einsatzbereitschaft mitbrachte.

Die schätzt man nicht nur beim Feuerio. Auch die Mannheimer Parkhausbetriebe, für die er lange arbeitete, greifen noch gerne auf die Dienste von Dingeldein zurück, wenn es darum geht, bei Großveranstaltungen die Kassen-Einnahmen abzurechnen.