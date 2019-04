Ein Streetart-Spaziergang zu Ostern

Mit Ostern steht das christliche Hochfest vor der Tür. Welche Bedeutung die bevorstehenden Tage für Gläubige haben, zeigt sich auch beim Blick in den Terminkalender. Vor allem an Gründonnerstag, 18. April, sowie Karfreitag und -samstag, 19. und 20. April, bieten Mannheims evangelische und katholische Gemeinden ein umfangreiches Programm an. Ein Überblick:

Wo finden Kreuzwege statt?

Beispielsweise rund um den Bauwagen und die ehemalige Elementary School auf Franklin: Dem ökumenischen Kinderkreuzweg an Karfreitag um 10 Uhr folgt um 19 Uhr eine Andacht. Einen alternativen Kreuzweg bietet die katholische Gemeinde Mannheim-Nord an Karfreitag um 18 Uhr in St. Franziskus auf dem Waldhof an.

Beliebt sind die Osterfeuer – gibt es auch die wieder?

Ja, der Brauch des Osterfeuers ist in Mannheim erlebbar: So lädt beispielsweise die evangelische Auferstehungskirche Gartenstadt an Karsamstag um 23 Uhr zur Osternacht mit Pfarrer Florian Binsch mit Osternachtfeier und Osternachtfeuer ein. Außerdem, so heißt es aus dem Katholischen Dekanat, wird die Familienosternacht in St. Franziskus auf dem Waldhof an Karsamstag um 19 Uhr „sicher ein besonderes Erlebnis“. Dort treffen Osterfeuer und Wasser aufeinander, denn gleichzeitig wird es drei Taufen geben. Ein weiteres Osterfeuer gibt es – ebenfalls an Karsamstag – vom Gottesdienst-Team von „Te Deum“. Es lädt um 22 Uhr zur Ostervigil in der Liebfrauenkirche im Jungbusch ein. Die besondere „Nachtwache“, deren Augenmerk auf den sieben alttestamentlichen Lesungen liegt, die durch Psalmengesang und Gebete begleitet sind, beginnt auf dem seitlichen Kirchplatz. Das Freiburger Vokalensemble Voce Splendor begleitet die Feier mit mehrstimmigen Messgesängen.

Was wird für Familien, Kinder und Jugendliche angeboten?

Familiennachmittage, Angebote für Jugendliche, Stadtteilspaziergänge und Installationen rund um die Passion und Auferstehung Christi gehören zur sogenannten Heiligen Woche im katholischen Stadtdekanat. So bietet die Gemeinde Maria Magdalena auf der Vogelstang unter dem Schlagwort „Karwoche intensiv“ Kindern und Jugendlichen zwischen Erstkommunion und Firmung noch bis 21. April die Gelegenheit, Ostern gemeinsam zu erleben. Rund um die Bauwagenkirche und die ehemalige Elementary School auf Franklin wird heute von 16 bis 18 Uhr zum ökumenischen Familiennachmittag eingeladen. Zusätzlich gibt es einen Kinderkreuzweg am Karfreitag um 10 Uhr, eine ökumenische Andacht um 19 Uhr und die Osternachtfeier am 20. April um 21 Uhr.

Gibt es einen speziellen Jugendgottesdienst?

Ja. Die katholische Jugendkirche Samuel lädt am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag nach St. Peter und Paul in Feudenheim ein, wo morgen (18.) um 19 Uhr der „YouGo!“-Jugendgottesdienst unter dem Motto „Erahnen“ steht. Der YouGo!-Gottesdienst am 19. April um 15 Uhr wird unter dem Stichwort „Ertragen“ abgehalten und der Ostergottesdienst am 20. April um 21 Uhr trägt den Titel „Erleben“.

Haben die Gemeinden Osterfrühstück im Angebot?

Eines ist für Ostersonntag, 21. April, um 6 Uhr vorgesehen. Dekan Ralph Hartmann leitet die Osternachtsfeier mit dem Titel „Frühmorgens, wenn es hell wird“ in der evangelischen Citykirche Konkordien, wo es anschließend das Osterfrühstück geben wird. „Die Osterbotschaft vermittelt uns, dass das Leben stärker ist als der Tod“, sagt Hartmann. Ebenfalls um 6 Uhr gibt es in der Gnadenkirche auf der Gartenstadt eine Osternachtsfeier mit Pfarrer Michael Koch – mit Abendmahl und anschließendem Brunch im Gemeindehaus. Auch in der Christuskirche (Oststadt) wird die Osternacht um 6 Uhr gefeiert, mit Tauferinnerung und Abendmahl und anschließendem Osterfrühstück. Um 10 Uhr folgt mit dem Titel „Fass mich an“ der Festgottesdienst mit Abendmahl unter Leitung von Pfarrer Stefan Scholpp. Musikalisch begleitet wird er vom Kammerchor Mannheim.

Welche besonderen Aktionen haben die Gemeinden geplant?

In der Innenstadt finden Spaziergänge mit spirituellen Impulsen statt: „Streetart x Fastenzeit“. Joel Perin und Kathrin Grein vom pastoralen Team der katholischen Gemeinde Johannes XXIII. bieten die bildgewaltige Tour noch einmal an Gründonnerstag um 18 Uhr an. Start der interaktiven Spaziergänge ist das Wandgemälde in F 6, 8. Auf den ersten Blick etwas düster scheint die Installation der katholischen Innenstadtgemeinde „Gott am Ende“ an Karfreitag ab 19 Uhr auf dem Marktplatz zu sein. Basis der ursprünglich als Jugendkreuzweg konzipierten Plakatserie „Ans Licht“ sind Fotografien, über die Besucher ins Gespräch kommen können. In der evangelischen Emmauskirche auf der Schönau findet an Karsamstag um 20.30 Uhr ein Osternachtweg mit Pfarrer Johannes Höflinger statt. In der Lukaskirche im Almenhof gibt es mit Liedern, Bildern, Stille und Gebeten eine Osternacht in neuer Gestalt: Sie beginnt um 22 Uhr unter Leitung von Diakonin Petra Kohler, Jugendliche wirken daran mit. In der Christuskirche können Besucher zudem eine seltene Aufführung erleben: Mit wenigen Arien und viel Chor-Partien gibt es dort an Karfreitag um 17 Uhr eine Lukas-Passion von Bach zu hören.

Finden auch an Ostermontag Gottesdienste statt?

Ja, beispielsweise in der Innenstadt, wenn es um 11 Uhr in der evangelischen Citykirche Konkordien heißt: „Krümel auf dem weißen Tischtuch“. Bereits um 10 Uhr gibt es in der Gnadengemeinde einen Familiengottesdienst mit anschließendem Ostereiersuchen für Kinder.

Wie laufen die Gottesdienste an Karfreitag ab?

Weil an diesem stillen Freitag Jesu Sterben am Kreuz gedacht wird, sind die Gotteshäuser nicht geschmückt, teilt die Evangelische Kirche mit. Die liturgische Farbe ist schwarz, traurige Lieder wie „O Haupt voll Blut und Wunden“ von Paul Gerhardt werden gesungen. red/lok

