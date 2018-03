Ein Stück Heimat in der Ferne

Anzeige

Die Besucher sind Binnenschiffer, die ihren Alltag auf großen Frachtern verbringen – auf den Wasserstraßen zwischen niederländischen und belgischen Seehäfen und den Binnenhäfen im deutschen Südwesten. Außer in Duisburg gibt es ein entsprechendes Angebot nur in Mannheim. Manche Gottesdienstbesucher kommen deshalb extra aus Stuttgart, Frankfurt oder Mainz. Die meisten Besucher liegen an diesem Sonntag aber mit ihren Schiffen in der Nähe vor Anker, so wie Yvette und Jaap Knol, die Kakaobohnen nach Mannheim gebracht haben. „Das ist einfach eine Art zu leben“, sagt Jaap Knol. „Mein Großvater war Binnenschiffer, mein Vater auch. Zusammen kommen wir auf 150 Jahre auf den Fluss.“

Nur der Organist ist ein „Alteingesessener“: Wolfgang Schostok spielt die Orgel. Als der Gottesdienst beginnt, tritt Wim de Jong im hellen Talar vor die kleine Gemeinde, hinter ihm hängt ein Schiffsmodell. „Geroepen worden“ ist das Thema dieses Gottesdienstes: Gerufen werden. Wim de Jong schreibt für diese Andachten in Mannheim keine speziellen Predigten. „Aber man muss sich bewusst sein, dass man vor Menschen spricht, die lange von zu Hause weg sind.“ Er hat dieses Gefühl selbst kennengelernt: Bevor er Pfarrer wurde, reiste er als Steuermann auf großen Handelsschiffen bis nach Brasilien.

Nach dem Gottesdienst ist das Treffen nicht vorbei. Im Nebenraum wird Kaffee eingeschenkt, die Frauen packen mitgebrachten Käsekuchen und Blätterteigrollen aus. Auch Wim de Jong, seine Frau und Organist Wolfgang Schostok setzen sich dazu. Die Gespräche, die gegenseitige Begegnung gehören genauso dazu wie der eigentliche Gottesdienst, findet der Pfarrer.

3000 Tonnen Tonerde

Für die Binnenschiffer bietet der Sonntagvormittag eine Gelegenheit, aus dem Arbeitsalltag auszubrechen – schließlich ist man auf einem Frachtschiff immer irgendwie im Dienst. Nel Bouman und ihr Mann transportieren derzeit 3000 Tonnen Tonerde mit ihrer „Vitalis“. Die Niederländer versuchen so oft wie möglich, zu den Gottesdiensten zu kommen, wenn sie in der Nähe sind. Sie sind dafür auch schon einmal aus Frankfurt-Höchst nach Mannheim gefahren. „Mein Mann sagt immer: Der Pfarrer fährt Hunderte Kilometer nur für uns“, erzählt die 52-Jährige. „Und da wollen wir nicht, dass er umsonst kommt.“

