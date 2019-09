Ein Stück Mannheim in Walldorf

Vielleicht sind es die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres, die den Platz des „1. Mannheimer Campingclubs“ erwärmen. Jedenfalls sind die Mitglieder dank des schönen Wetters alle guter Laune und feiern zusammen den Saisonabschluss: „Wir hatten in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen“, berichtet der erste Vorsitzende, Jürgen Kurtz. Zum einen bestehe der Verein seit 65 Jahren und zum zweiten würden sie ihren Platz seit 50 Jahren bewirtschaften. Das Areal befindet sich aber keineswegs in der Quadratestadt selbst, sondern in Walldorf. „Vor 50 Jahren konnte uns die Stadt kein Gelände anbieten“, erklärt der Vorsitzende.

Daraus entstand schließlich eine Kuriosität. Denn nicht in Mannheim, sondern in Walldorf fand sich ein brauchbares Gebiet. Dort war gerade eine Hochspannungsleitung vom damaligen Betreiber aufgegeben und stillgelegt worden. Das darunter befindliche, verwilderte Gelände konnte deshalb vom Forstamt gepachtet werden. Mit viel Engagement wurde der Platz hergerichtet. Bäume mussten gefällt, Wege angelegt und Versorgungsleitungen gelegt werden. Jeder der insgesamt 47 Stellplätze ist mit Strom und Wasser versorgt. Hinzu kommen noch Einrichtungen wie Sanitärhaus, Clubhaus oder Jugendschuppen. „Das muss instand gehalten werden“, so der Vorsitzende. Daher gebe es immer Arbeit. Mittlerweile kämen die rund 170 Vereinsmitglieder aus der gesamten Region.

Alles muss unterhalten werden

„Und die reicht von Germersheim bis etwa nach Darmstadt“, weiß der zweite Vorsitzende Hermann Jäger. Das rund 15 000 Quadratmeter große Gelände ist von einem Zaun umgeben. Jeder Stellplatzinhaber hat einen Schlüssel, um Zugang zum Gelände zu haben.

Die gemeinsamen Anlagen und der Rasen werden von einem Platzwart und einem „Greenkeeper“ in Ordnung gehalten. In diesem Jahr musste der Rasen ausgiebig gegossen werden. Dafür wurden eigene Rasensprenger installiert.

„Wir müssen uns oft auch zusammen raufen und gemeinsame Beschlüsse fassen, die wir dann umsetzen“ berichtet der Vorsitzende, der schon im Alter von einem Jahr zum ersten Mal in Walldorf im Urlaub war. Viele der Camper seien schon lange dabei und würden ihre Freizeit auf dem Gelände verbringen. Platzwart Klaus Kaspar ist begeistert: „Wir sitzen hier im Wald und essen und trinken zusammen.“ Die zehnjährige Annika zieht es in fast jeder freien Minute hierher, „weil es so viele Kinder gibt, mit denen man Zeit verbringen kann kann“, erzählt sie.

Karlheinz Woge aus Ketsch hat seinen Stellplatz seit 1986, „weil es so schön ist, in der Natur zu leben“. Claudia Isele ergänzt: „Hier kann man immer abschalten.“ Hilde und Petra Kurtz sowie Ursel Braun halten fest: „Hier können die Kinder immer spielen und spätestens am Abend kommen sie wieder.“

Da hätten sie die Kleinen auch schon mal bei einem der Mitcamper angetroffen, lachen die Frauen. Wenn es regnet, können sich die Jüngsten im Jugendschuppen aufhalten. Sogar die Arbeit mache er gerne hier in der Gemeinschaft, bestätigt Johann Rhein, „weil alle anpacken.“ „Und die Kinder können sich hier austoben“, das ist für Albert Geschwill wichtig. Hans-Peter Ries fügt hinzu: „Hier schläft man besser wie daheim. Selbst wenn man den Verkehr von der Autobahn vor allem im Winter hört, kommt einem das wie Meeresrauschen vor.“

Manche sind unterwegs

„Das ist einfach eine andere Welt. Man lernt ja auch immer wieder neue Leute kennen. Schön ist aber auch das gemeinsame Feiern“, sagt Taxifahrer Dirk Mielentz, der gerade von seinem Kollegen Arno Hofmann aus Oftersheim besucht wird. So mancher der Camper ist gerade auf Reisen. „Da wird der Campingbus vom Zelt abgekoppelt und weggefahren. Einer der Camper ist in Kur, ein anderer verbringt seinen Urlaub an der Nordsee und ein dritter ist gerade im Süden unterwegs“, weiß der Vorsitzende Kurtz: „Wir suchen immer wieder neue Mitglieder, vor allem Familien. Wer will, kann über unsere Internetseite Kontakt mit uns aufnehmen“.

