Ein Text erschien leider zweimal

Übrigens. . . haben es aufmerksame Leserinnen und Leser unserer täglichen Rubrik bestimmt gemerkt – und sich gefragt, warum wir den Text unserer Mitarbeiterin Tanja Capuana-Parisi über ihre Erlebnisse an der Supermarktkasse gleich zweimal abgedruckt haben, nämlich am Montag und am 24. Oktober. Leider können wir es selbst nicht mehr ganz nachvollziehen. Offensichtlich wurde der Text versehentlich zweimal im Artikelsystem (im sogenannten Stehsatz) angelegt, blieb dann dort nach der ersten Veröffentlichung einmal übrig und rutschte so wieder ins Blatt. Wir bitten Sie deshalb vielmals um Entschuldigung – hoffen aber auch ein bisschen, dass Ihnen der Text selbst beim zweiten Lesen noch einmal Freude bereitet hat. stp

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.11.2020