Ein Traum in Pink

Zu Ehren der amtierenden Regentin hatte das Gremium zum traditionellen Prinzessinnenfrühstück eingeladen. Und nicht nur Stadtprinzessin Maren-Michelle I. von der Karnevalsgesellschaft „Lallehaag“, sondern auch Prinzessinnen fast aller Vereine sowie die Weinkönigin und ihre Prinzessinnen aus Schriesheim waren gekommen.

Begleitet von den Liedern der Quadrate Girls (ehemals Mannemer Weiber) sowie den farbenfrohen Garden von „Lallehaag“, „Löwenjäger“, „Pilwe“, „Grokageli“, „Gowe“ und „Stroseridder“ schwebte die närrische Hoheit in einem Traumkleid in Rosa in den Beethoven-Saal des Dorint-Hotels, der mit Luftballons und Schleifen in Pink geschmückt war. „Das ist unser Tag“ sangen Jeanette Friedrich und Bernd Nauwartat aus dem Capitol. Da flossen nicht nur bei der Stadtprinzessin, sondern auch bei ihrer Mutter und Lallehaag-Präsidentin Daniela Gruber Tränen der Rührung.

Begrüßt wurde Maren-Michelle I. von Ex-Stadtprinzessin Sabine Klotz. „Das ist unser Tag“, erklärte Klotz, die Sprecherin des Gremiums. Sie sei „total überwältig von dem proppevollen Saal“. Ihr Dank galt ihrem Team, den Unterstützern und Sponsoren. Vor allem dem Generalmanager des Hauses, Jörg Krauß, den sie in der „Damenwelt“ willkommen hieß. Denn Männern ist der Zutritt traditionell nicht erlaubt, außer zum Arbeiten oder Musik machen, wie beispielsweise DJ Michael Schober. Der Direktor erklärte, er fühle sich „sehr wohl, nicht zuletzt wegen der sehr natürlichen und sympathischen Gastgeberin“. Lob für Klotz gab es auch von der Stadtprinzessin: „Sabine ist so ein herzensguter Mensch, in allem, was hier hängt und steht, ist Herz drin“.

Mit Stil und Charme

Bürgermeisterin Felicitas Kubala dankte Klotz und ihrem Gremium für die Organisation. „Es ist jedes Jahr ein tolles Bild und allemal lustiger und schöner als der gleichzeitig stattfindende Prinzenempfang“, stichelte sie. Ihr gefielen die von Klotz und ihrem Gremium gepflegte Vernetzung gerade in Zeiten so schlimmer Vorfälle wie in Hanau. „In einer polarisierenden Gesellschaft ist Kommunikation umso wichtiger – und bester Ausdruck ist das Prinzessinnenfrühstück“, betonte Kubala.

Schwungvoll begann der Vormittag mit dem Schautanz des Jugend-Tanzpaares des „Lallehaag“ (Nyarah Veloz und Luca Wolk). Die Laudatio hielt Ex-Prinzessin Miriam Frank. Maren-Michelle I. habe „mit Stil, Charme und authentisch ihre Sache richtig gut gemacht – auch wenn es mit Deinem Prinz nicht immer so harmonisch läuft, hast du ein Lächeln auf den Lippen.“

Nachdem das Prinzessinnengremium an Maren-Michelle I. eine Spende für den von der ihr unterstützten sozialen Zweck (Sprachförderung bei Kindergartenkindern beim Reiterverein) übergeben hatte, musste sich die Prinzessin auf den Weg zum Umzug machen. Stimmgewaltig ließ Sängerin Carolyne Pirulli den Vormittag ausklingen.

