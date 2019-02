Ein Türmchen für den Turm

Mannheim.Wie einst von hier den Himmel beobachten oder den Gang der Gestirne verfolgen, mehr Vorträge, Lesungen und andere Veranstaltungen anbieten – all das soll in der Sternwarte wieder möglich sein: Morgen entscheidet der Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats darüber. Wenn er 205 000 Euro bewilligt, kann der historische Dachaufbau restauriert sowie ein kleiner Anbau errichtet werden.

„Das Observatorium auf dem Dach würde die Alte Sternwarte baulich wieder komplettieren“, so Helen Heberer, Initiatorin und lange Vorsitzende vom Aktionsbündnis „Alte Sternwarte“. Dann könne man an der Spitze des achteckigen Barockbaus in Zusammenarbeit mit dem Planetarium wieder Sternenbeobachtungen durchführen. Zwar befinden sich die historischen Geräte dafür im Technoseum, „aber wir finden sicher Spender für ein paar moderne Fernrohre“, ist sie überzeugt. Für Besucher und vor allem auch Schulklassen „könnte man so die damalige Art und Weise der Forschung und die enorme Bedeutung der Sternwarte zu Carl Theodors Zeiten verdeutlichen“, so Heberer.

100 000 Euro als Spende

Bislang gibt es nur ein provisorisches, nach dem Krieg erstelltes Dach, mit Dachpappe versehen. Der Aufbau soll – nach historischem Vorbild gemäß alter Stiche – hergestellt und auf dem vorhandenen Fundament errichtet werden. „Das ist aus Metall und Holz, wird vorgefertigt und in vier Teilen nach oben gehievt“, erklärt die Stadträtin.

Aufwand und Kosten seien nicht hoch, meint sie und hofft, „dass das möglicherweise noch im Jahr des 300. Geburtstages von Christian Meyer gelingen wird“. Der Hofastronom des Kurfürsten Carl Theodor ist am 20. August 1719 geboren. „Das spornt uns besonders an“, so Heberer. Aktionsbündnis und Verein Stadtbild haben zahlreiche Spenden, Zuschüsse und Denkmalfördermittel akquiriert, um 2013 bis 2015 eine grundlegende Sanierung der Fassade, der (teils noch aus dem 18. Jahrhundert stammenden) Fenster und der Innenräume zu ermöglichen. Insgesamt 1,98 Millionen Euro flossen seinerzeit in die Sternwarte. 2016 finanzierte der Verein Stadtbild aus Spenden die Beleuchtung der Sandsteingesimse aus der Kurfürstenzeit. 2017 gelang es Heberer , eine weitere Spendenzusage zu erhalten: 100 000 Euro, zweckgebunden für den Dachaufbau.

Außer dem Dachaufbau steht jetzt ein zweites Projekt an: ein kleiner Anbau mit Stuhllager, Teeküche und barrierefrei erreichbaren Toiletten. „Das wird so gemacht, dass er die historische Silhouette nicht stört“, versichert Heberer: „Es wird ein fensterloser Raum hinter der Sternwarte direkt an der Mauer zum Ursulinengymnasium, der durch Oberlichter Tageslicht bekommt“.

Konzerte und Lesungen geplant

Bisher gibt es kleine, schmale Toiletten nämlich nur auf dem Treppenabsatz zwischen zwei Stockwerken – schwer erreichbar für ältere oder behinderte Besucher. Mit dem Anbau könne man „eine bürgerschaftliche Nutzung eines der bedeutendsten historischen Gebäude Mannheims ermöglichen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Eine bessere Nutzung scheitere bisher an der „fehlenden Infrastruktur“.

Bloomaulordensträgerin Heberer, die mit ihren Mitstreitern schon einige Veranstaltungen initiiert hat, denkt an noch mehr kleine Konzerte, Lesungen, Ausstellungen – wenn auch nur im Sommerhalbjahr, denn der Barockbau ist unbeheizbar und im Winter daher geschlossen.

In der Summe kosten die Arbeiten zwar 205 000 Euro, die pro forma zu bewilligen sind. Tatsächlich fallen aber lediglich 40 000 Euro an, da die restlichen Gelder aus der Spende sowie bisher nicht verausgabten Mittel der Städtebauförderung fließen.

