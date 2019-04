Ein Verletzter nach Balkonbrand

Die Mannheimer Feuerwehr ist gestern am frühen Nachmittag aufgrund eines Balkonbrandes zu einem Einsatz in den Stadtteil Neckarstadt-Ost ausgerückt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war es im Roteichenring zu einer starken Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gekommen.

Die Feuerwehr ergänzte, dass der Brand im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen war. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde durch das Feuer eine Person verletzt und musste dem Rettungsdienst übergeben werden. An dem Einsatz beteiligt waren 24 Kräfte der Feuerwehr. Einige Wehrleute blieben am Einsatzort, um weitere Nachlöscharbeiten zu erledigen. Die Ursache des Feuers stand bis gestern Abend noch nicht fest. pol/cs/kpl

