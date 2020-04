Ein Virus überwindet auch die Gefängnismauern

Mannheim.Die befürchtete Notsituation ist der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim erst einmal erspart geblieben. Tests hatten in den vergangenen Tagen zwar ergeben, dass zwei Männer in Untersuchungshaft mit dem bedrohlichen Coronavirus infiziert sind. Aber weitere Tests an mehr als 40 anderen Gefangenen und etwa einem Dutzend Justizbeamten ergaben bisher keine weiteren Infektionen, wie JVA-Leiter Holger Schmitt sagt. Einige wenige Ergebnisse würden noch ausstehen, wie er sagt.

Allerdings sei noch immer unklar, wo und wie sich die beiden 25 und 29 Jahre alten Häftlinge infiziert haben. Aktuell befänden sich außerdem zwei mit dem Virus infizierte Mitarbeiter der Haftanstalt in Quarantäne, wie Schmitt sagt. Sie hätten zuvor in verschiedenen Abteilungen des vor mehr als hundert Jahren gebauten Gefängnisses gearbeitet. Allein aufgrund solcher Umstände scheint die Gefahr einer größeren Infektionswelle in dem Gefängnis nur auf den ersten Blick gebannt.

Eine echte Entwarnung kann es hinter Gittern nicht geben, wie der JVA-Leiter einräumt. „Wir müssen damit rechnen, dass der Virus wiederkommt, beziehungsweise weiterhin bleibt“, warnt er. Die beiden infizierten Gefangenen befänden sich in einem eigens vorbereiteten Hafthaus ohne Kontakt zu anderen Häftlingen. Weder sie noch die beiden Mitarbeiter befänden sich in kritischen Zustand. Nach Ansicht von Schmitt wäre die Lage ohne die entsprechenden Vorkehrungen der vergangenen Wochen womöglich noch schwieriger.

Um das Risiko einer Infektion zu verringern, hatte das Justizministerium im März einen Erlass herausgegeben. Demnach wurden beispielsweise landesweit zunächst die privaten Besuche der Gefangenen auf das gesetzliche Mindestmaß von einer Stunde im Monat beschränkt, später wurden die privaten Besuche bis auf weiteres ausgesetzt. Lediglich in dringenden Fällen werden noch Verteidiger- und Polizeibesuche gestattet. Auch mit Blick auf das Personal habe man reagiert und die Schichten so eingeteilt, dass eine Infektion nicht das gesamte Personal lahmzulegen droht. Außerdem seien etwa anstehende Ersatzfreiheitsstrafen – für geringfügige Delikte – ausgesetzt worden, um den Gefangenen mehr Platz in der JVA einzuräumen.

Weitere Tests seien im Moment ohne Anzeichen von Erkrankungen jedoch nicht geplant, wie Schmitt sagt. „Die gängigen Tests sind ja nicht mehr als eine Momentaufnahme“, sagt er. Bis das Ergebnis eines gängigen Tests vorliegt, können mehrere Tage vergehen. In dieser Zeit hätte sich ein Häftling oder ein Mitarbeiter infizieren können, beschreibt der JVA-Chef das Problem.

Schnelltests könnten helfen, Infektionen rasch nachzuweisen und so dazu beitragen, die Pandemie so gut wie möglich unter Kontrolle zu bekommen, argumentiert er. Aber die Möglichkeit besteht nicht, da die zurzeit angebotenen Schnelltests unter Fachleuten umstritten sind. Insofern müsse man momentan damit leben, den Kontakt der Gefangenen untereinander und zur Außenwelt so gut wie möglich zu verringern. So seien ältere und besonders schwer erkrankte Häftlinge in der Krankenstation untergebracht.

“Dann herrscht Druck im Kessel“

Auch wenn die Situation in der JVA bisher unter Kontrolle erscheint, die Umstände können sich schnell ändern. „Es ist ein Vabanquespiel“, sagt Schmitt. Denn die JVA müsse den Spagat zwischen Abschottung und einem gewissen Maß an Freiheiten für die Gefangenen hinbekommen. Mithilfe von Video-Chats und mehr erlaubten Telefonaten als früher, versuche man etwa, den Häftlingen die Situation zu erleichtern, Kontakte zu Familien und Freunden so gut wie möglich zu pflegen. Die Situation hinter den hohen Sandsteinmauern der JVA sei zurzeit jedenfalls relativ ruhig, sagt Schmitt.

Dass dies nicht so bleiben muss, sagt Alexander Schmid, Landesvorsitzender des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands (BSBD). „Anders als die meisten Menschen, haben Gefangene nicht die Möglichkeit, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen“, sagt er. Wenn noch Einschränkungen der gewohnten Routine hinzukommen, sei das eine schwierige Situation, „dann herrscht Druck im Kessel“, sagt Schmid. Sollte die jetzige Situation über Monate anhalten, drohten Aggressionen und Unmut hinter Gittern zuzunehmen, warnt er.

