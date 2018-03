Ein Vorgeschmack des Grauens

Anzeige

Mannheim.Noch bevor die „Walker Stalker Con“ das Wochenende mit dem finsteren Glanz des US-Kulformats „The Walking Dead“ (TWD) erfüllen wird, befällt das Serienfieber die Quadratestadt: Der größte Saal des Mannheimer CinemaxX hat sich am Donnerstagabend bis an seine Grenzen gefüllt und auch, wenn es in diesen Stunden nicht das Spitzenpersonal der Serie ist, das sich zum exklusiven Screening in Mannheims Lichtspieltheater einfindet – als Austin Amelio (Dwight), Steven Ogg (Simon) und Alanna Masterson (Tara) langsam nach unten auf die Bühne schreiten, hat der Jubel und das Abklatschen durch die Publikumsreihen fast etwas von einem Einmarsch zum Boxkampf, was so falsch auch nicht ist. Denn Philipp Schulze, stellvertretender Chefredakteur der Cineasten-Fachzeitschrift „Cinema“, nimmt die Mimen mächtig ins Kreuzfeuer der Fragen.

Gut aufgelegte Darsteller

Doch die nehmen die verbalen Provokationen ganz entspannt und zeigen sich mit "großartigem Popcorn" in der Hand in bester Plauderlaune. Nonchalant erzählt Steven Ogg von den verrückten Zuständen in Tokio, die sie sogar in ein Hotel mit Papierwänden brachten – wohlwissend, dass jeder Fan die ohne Mühe hätte einreißen können. Geradezu ins Schwärmen gerät Alanna Masterson, als sie über den Brauch der sogenannten „Death Dinners“ berichten darf, mit denen kulinarisch – oft auch mit etwas Alkohol – betrauert wird, wer die Zombie-Serie aufgrund abrupten Ablebens verlassen musste. Und auch Austin Amelio kokettiert mit Komplimenten, als er inhaltlich mit „Iron Man“, und optisch mit Ryan Gosling verglivhen wird.

Freimütig geben die Darsteller zu, dass sie selbst die Skripte der kommenden Episoden und Staffeln immer erst wenige Wochen vor Drehbeginn bekommen und sich so weder auf die Handlung, noch auf den Tod geliebter Kollegen oder den eigenen einstellen konnten. „Wenn ich sterbe, dann soll es wenigstens so lustig geschehen, dass ich mich wegschmeißen kann“, lässt Tara-Mimin Masterson es wissen und findet dabei ihren schroffen Kontrast zu Dwight-Schauspieler Austin Amelio, dem es am liebsten wäre, die Serienzuschauer „am Boden zerstört und weinend“ zu sehen, wenn er einmal gehen muss.