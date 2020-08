Ein weiterer Corona-Infizierter

Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten in Mannheim hat sich am Mittwoch (Stand: 16 Uhr) um einen Fall auf insgesamt 576 erhöht. Bislang sind in Mannheim 522 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. 13 Menschen sind gestorben. Damit gibt es in Mannheim derzeit 41 akute Fälle. Bei allen Fällen in Mannheim ermittelt das Gesundheitsamt die weiteren Kontaktpersonen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. Diese werden auch ohne Symptome auf das Virus getestet. Das Gesundheitsamt teilte erneut mit, dass die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten nur milde Krankheitsanzeichen zeigten. stp

