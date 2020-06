Ein weiterer Fall am Montag gemeldet

Die Corona-Pandemie verläuft in Mannheim weiterhin mild. Dem Gesundheitsamt wurde bis Montag, 16 Uhr, ein weiterer Fall einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in der Stadt auf insgesamt 489. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten, so wiederholt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung, zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne bleiben.

470 Infizierte sind zwischenzeitlich genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Elf Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus in Mannheim verstorben, so dass im Augenblick noch acht Corona-Fälle „aktiv“ sind. Das Gesundheitsamt ermittelt grundsätzlich die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. Diese werden auch ohne Symptome auf das Virus getestet. g red/lan

