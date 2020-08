Ein weiterer Infizierter gemeldet

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag einen weiteren Corona-Fall in Mannheim registriert. Details dazu nannte die Stadt in ihrer Pressemitteilung am Nachmittag nicht. Damit haben sich hier seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 575 Bürger mit dem Virus angesteckt. Abzüglich der Verstorbenen und Genesenen gibt es aktuell unverändert 41 Infizierte. Gemessen an der Einwohnerzahl von mehr als 320 000 ist das noch ein sehr niedriger Wert.

Hotline nach wie vor erreichbar

Für Fragen rund um Corona hat die Stadt nach wie vor eine Telefon-Hotline freigeschaltet. Die Nummer ist 0621/293 22 53. Erreichbar sind die Mitarbeiter montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 14 Uhr. Seit kurzem gibt es auf den städtischen Internetseiten (zu finden unter mannheim.de) zu Corona auch einen sogenannten „Chatbot“. Das ist eine Art Roboter, der automatisch Antworten zu häufig gestellten Fragen gibt. Entworfen hat ihn ein kommunaler IT-Dienstleister. sma

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020