Ein weiteres Stück Mannheim entsteht

Peter Kurz bewegt den Bagger auf dem Baufeld B1.7 auf Franklin. © Blüthner

Oberbürgermeister Peter Kurz, Bürgermeister Lothar Quast sowie Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft gaben gemeinsam mit Vertretern aus dem Gemeinderat, der beteiligten Bauunternehmen und des Bezirksbeirats am Freitag den Startschuss für die Entwicklung von zwei Wohngebäuden auf der Konversionsfläche Franklin.

Auf dem Baufeld B1.7 in Franklin-Mitte entstehen zwei Neubauobjekte mit insgesamt 82 Wohneinheiten, die mit Hilfe von Fördergeldern zu einem preiswerten Mietpreis angeboten werden. Alle Wohnungen sind barrierearm und mit Balkon oder Terrasse ausgestattet. „Mit Franklin entwickeln wir einen Stadtteil, der Maßstäbe setzt; ein neues Stück Mannheim entsteht. Es ist wichtig, dass die GBG auch auf Franklin geförderten Wohnraum anbietet. So kann hier ein vielfältiges Quartier für alle entwickelt werden. Und diese Wohnungen sind ein wichtiger Beitrag für bezahlbaren Wohnraum insgesamt“, erläuterte Oberbürgermeister Peter Kurz.

Im November letzten Jahres hat die GBG bereits mit drei geförderten Wohnungsneubauten auf Franklin begonnen. Außerdem saniert die kommunale Wohnungsbaugesellschaft derzeit fünf Bestandsgebäude auf der Konversionsfläche. „Ich freue mich sehr, mit diesem Spatenstich ein weiteres Projekt auf Franklin zu realisieren und damit für preiswerten Wohnraum in Mannheim zu sorgen“, sagte GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings. „Insgesamt wer-den wir mit den anderen Projekten über 260 geförderte Wohneinheiten auf Franklin anbieten können, das sind circa 50 Prozent aller Wohnungen, die wir auf der Konversionsfläche entwickeln“, so Frings. Die vorbereitenden Arbeiten auf dem Baufeld haben bereits begonnen. In den nächsten vier Wochen soll der Aushub folgen. Bis zum Frühjahr 2021 soll das Projekt fertiggestellt werden und dann zahlreichen neuen Bewohnern auf Franklin ein Zuhause bieten.

Die Umsetzung des Projekts übernimmt als Generalunternehmer die Firma Implenia. Die GBG richtet im Außenbereich der Wohnungsneubauten ein unterirdisches Abfallsystem (Unterflursystem) mit sieben Containern für die Zwischenlagerung von Abfall- und Wertstoffen ein, das Laut GBG durch seine platzsparenden und barrierefreien Eigenschaften überzeuge.

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019