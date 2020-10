Für Friedhofschef Andreas Adam ist es eine Herzensangelegenheit: Jeder, der in Mannheim bestattet werden möchte, soll die Möglichkeit haben, dies nach seinen religiösen Traditionen tun zu können. Das wünscht er sich und versucht, viele Vorstellungen, die an ihn herangetragen werden, möglich zu machen. Mit dem Bau eines muslimischen Waschraums hat die Stadt nun einen großen Schritt dazu beigetragen.

200 000 Euro standen zur Verfügung, nur „ein bisschen was“ habe der Fachbereich Umwelt, Bürgerservice und Technische Betriebe noch drauflegen müssen, sagt Adam. Eine „lohnenswerte Investition“, findet die zuständige Dezernentin Felicitas Kubala. Bei der Eröffnung des muslimischen Waschraums erklärt sie auch, warum: „In Mannheim leben Menschen aus 140 Nationen, zehn Prozent davon sind Muslime“. Es sei ein „Zeichen gelungener Integration, wenn Leute, die hier in zweiter oder dritter Generation leben, ihre letzte Reise nach deren religiösen Vorstellungen antreten können“.

Der Waschraum entstand nach langer Planungsphase in einer der alten Garagen am Betriebshof, die umgebaut wurde. Der etwa 50 Quadratmeter große Bereich ist voll gefliest und hat ein Fenster. Direkt am Waschtisch gibt es einen Wasseranschluss, außerdem steht eine Kühlzelle zur Verfügung. Direkt nach der Waschung und dem Einhüllen in spezielle Leinentücher kann der Leichnam zu einem der beiden muslimischen Grabfelder gebracht und bestattet werden. Insgesamt gibt es bisher rund 350 muslimische Gräber auf dem Hauptfriedhof. Rabit Kadri vom Arbeitskreis Islamischer Gemeinenden (AKIG) berichtet von „einem konstruktivem Austausch“ in der Planungsphase des Waschraums und erläuterte bei der Eröffnung die große Bedeutung der Bestattung im muslimischen Glauben.

Architekt Matthias Schmeling hat schon die Erweiterung im Blick und dementsprechend vorgebaut. Eine Tür und die Idee für den Bereich dahinter gibt es bereits. Ein Gebetsraum soll dort entstehen, doch noch fehle das Geld. „Ein Duett aus Leib und Seele“ nennt Schmeling sein bauliches Werk. Für den Leib sei mit dem Waschraum gesorgt, es fehle das i-Tüpfelchen für die Seele.

Info: Fotostrecke unter www.morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020