Einblick in Ausbildungsgänge

Die Bernd-Blindow-Schulen laden für Freitag, 24. Januar, 16 bis 20 Uhr, alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein. Der Fachbereich Physiotherapie begrüßt die Besucher in den Räumen in der Käfertaler Straße 190. Die Ausbildungen pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA) und Grafik-Design werden in der Käfertaler Straße 258 vorgestellt. In persönlichen Gesprächen können sich die Besucher über die Ausbildungsangebote informieren. Labore sowie Fach- und Therapieräume sind zur Besichtigung geöffnet, Schüler und Lehrer präsentieren Übungseinheiten aus dem Unterricht und berichten aus ihrem Alltag. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann unter 0621/15 047 30 (Physiotherapie) und 0621/40 17 28 10 (PTA/ Grafik-Design) einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren. Weitere Infos per Mail an mannheim@blindow.de oder im Internet: blindow.de und diploma.de. bhr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020