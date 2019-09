Einblick in barockes Leben

Hermann Wiegand (v.l.), Kira Keßler und Gerald Rehn. © Schumann/REM

Sie trug stets Kleider mit feinster Spitze, liebte edles Frankenthaler Porzellan, ihren gold gerahmten Spiegel und empfing in ihrem Haus in der Nähe vom Neckartor regelmäßig andere Damen, die auf mit geblümten Plüschbezügen verzierten Nussbaumsesseln Platz nahmen: Susanna Jacobina Natter. Weil Kira Keßler für ihre Master-Arbeit das alles und noch viel mehr über die Frau aus der Barockzeit recherchierte, erhielt sie jetzt den erstmals verliehenen Franz-Schnabel-Preis des Mannheimer Altertumsvereins.

„Ich habe mich unfassbar gefreut“, strahlte die 25-Jährige, inzwischen als Volontärin bei den Reiss-Engelhorn-Museen tätig, über den Preis. Er ist mit immerhin 1500 Euro dotiert, die ihr Hermann Wiegand, Vorsitzender des Altertumsvereins, und Schatzmeister Gerald Rehn überreichten. „Das beflügelt“, reagierte sie erfreut und erzählte anschaulich und lebendig, was sie über die Frau herausgefunden hatte.

Streit ums Erbe

„Zur Bedeutsamkeit von Dingen“ war die Masterarbeit, geschrieben am Lehrstuhl von Hiram Kümper an der Universität Mannheim, überschrieben. Sie forschte dazu in den Verlassenschaftsakten – Papiere über Vormundschaften oder über Verstorbene, anhand derer das Vermögen erfasst und aufgeteilt wurde und die daher viele Details enthalten. Etwa 8300 entstanden davon zwischen 1632 und 1843. Kira Keßler hat sich eine vorgenommen. „Sie sind sehr, sehr ergiebig, weil sie Aufschluss über das alltägliche Leben geben“, so die Preisträgerin.

Keßler hat sich die Schriftstücke über Susanna Jacobina Natter intensiv vorgenommen, geboren 1720 und gestorben schon 1768. Sie lebte also zur Zeit der Kurfürsten in Mannheim, ihr Mann aber – warum auch immer, das bleibt offen – als Bankier im Ausland. In ihrem Haus gibt sie immer mal wieder Kaffeekränzchen in ihrem Salon, auch wenn sie als geizig gilt und es nach ihrem Tod offene Rechnungen sowie Streit ums Erbe gibt. „Der Frau ging es ganz gut, ein großbürgerliches Leben in der Zeit des Barock“, so Kira Keßler.

„Dadurch erfahren wir sehr anschaulich viel über die damalige Zeit und welches materielle und geistige Leben damals geherrscht hat“, lobte Hermann Wiegand die Arbeit. Alle zwei Jahre will der Altertumsverein künftig herausragende Abschlussarbeiten auszeichnen, die sich der Geschichte Mannheims und der Region widmen. „Wir wollen damit junge Leute daran heranführen, mehr zur Geschichte unserer kurpfälzischen Heimat zu forschen“, so Wiegand.

Benannt ist der Preis nach einem Mann, der da Maßstäbe setzte: dem Mannheimer Ehrenbürger Franz Schnabel (1887-1966). Erst Schüler, dann Lehrer am Karl-Friedrich-Gymnasium, war er später Geschichtsprofessor an der Technischen Universität Karlsruhe und schließlich an der Universität München. „Ein in der Wolle gefärbter Mannheimer, ein begeisternder Lehrer und ganz bedeutender Vertreter seines Fachs, der viele später bedeutende Historiker prägte“, betonte Wiegand. Schnabel vermachte nach seinem Tod die Hälfte seines Vermögens dem Altertumsverein. „Wir zehren heute noch davon“, erklärte Wiegand.

