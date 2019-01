Einblick in die Proben

Das Schultheaterfestival „Play_work in progress“ am Jungen Nationaltheater Mannheim (JNTM) geht vom 9. bis 12. April in die nächste Runde. Alle Schultheatergruppen, Theater-AGs, Literatur- sowie Theater- und Darstellendes-Spiel-Kurse sind dazu eingeladen, auf der Bühne des Jungen NTM einen Ausschnitt ihrer aktuellen Arbeit zu zeigen oder Einblicke in ihre Proben und ihre Arbeitsweise zu geben. Dabei müssen nach Angaben des JNTM keine fertigen Stücke präsentiert werden, sondern es geht um Einblicke in den Probenprozess. Ob in Form einer szenischen Darstellung, eines interaktiven Vortrags oder eines Kurzfilms – jede Gruppe entscheidet selbst, wie ihre Arbeitsweise präsentiert wird. Die Kurzpräsentationen sind der Ausgangspunkt, um sich mit anderen über die künstlerischen Arbeitsprozesse auszutauschen.

Interessierte Schultheatergruppen können sich noch bis Freitag, 11. Januar, bewerben. Weitere Informationen sowie Bewerbungsunterlagen erhalten Sie bei Paula Franke. Telefon: 0621/168 03 89, E-Mail: paula.franke@mannheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.01.2019