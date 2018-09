Einblicke auf Spinelli

In viereinhalb Jahren beginnt hier die Bundesgartenschau, am Samstag, 22. September, lädt die Stadt Mannheim alle Interessierten ein, sich auf dem Spinelli-Gelände umzusehen. Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung stellt die Verwaltung zudem den Planungsstand zum Grünzug Nordost vor.

Das Gelände ist von 12.30 Uhr an geöffnet. Zwischen 13 und 14 Uhr können Bürger zu Fuß oder auf dem Fahrrad das Areal zu erkunden. Um 14 Uhr beginnt die einstündige Information zu den Themen „Natur, Bewegung, Freizeit und Erholung“ in der U-Halle. Hierbei will die Stadt auch Rückmeldungen aus dem bisherigen Beteiligungsprozess berücksichtigen.

Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu den Vorhaben zu stellen. Das Ende der Veranstaltung ist für 16 Uhr vorgesehen. Es besteht die Möglichkeit, kostenlos Räder zu leihen (gegen Pfand, begrenzte Anzahl). Der Zugang zu dem Spinelli-Gelände ist über einen Eingang in der Talstraße möglich. Wer mag, kann sich einer geführten Radtour (Anmeldung: buga2023@mannheim.de) zum Gelände anschließen. Start ist um 12 Uhr am Wasserturm. stp

