Einblicke in den Unterricht geben

Anzeige

Andererseits, so Sarah Wüst, gebe es Vorbilder dafür, wie die Montessori-Pädagogik in staatlichen Schulen verankert werden könne – etwa in Karlsruhe, Freiburg und Offenburg. Eine Möglichkeit sei, sich an eine bestehende, für das Konzept offene Schule anzuhängen und dort einen Montessori-Zug einzurichten. Ganz ausschließen will die Elterninitiative aber auch nicht, eine Privatschule in Angriff zu nehmen.

Standort noch offen

Das Ziel ist hochgesteckt, die Eltern streben eine Umsetzung schon zum Schuljahr 2019/20 an. Alles, was später käme, beträfe die jetzigen Interessenten nicht mehr. „Jetzt haben wir eine Dynamik dahinter“, sagt Sarah Wüst. Man habe „Kontakte zu Lehrern, die auf diesem Gebiet engagiert sind. Wenn wir das jetzt nicht reißen, verpufft es.“ Das nächste Treffen, das für weitere Interessierte offen ist, haben die engagierten Eltern deshalb schon terminiert: am morgigen Dienstag, 24. April, 19.30 Uhr, am Turley-Platz 8. Dabei gehe es darum, Einblicke in den ganz normalen Alltag einer Montessori-Grundschule zu geben und auch zu vertiefen: Wie läuft beispielsweise der Unterricht im ersten Schuljahr ab? Wie wechseln sich strukturierte Phasen und freies Arbeiten ab? Wie werden Materialien eingesetzt? Um solche Fragen soll es gehen. Daneben wollen die Initiatoren darauf eingehen, wie man einen Montessori-Zug aufbaut und feststellen, ob sich genug motivierte Eltern finden, um die nächsten Schritte zu planen.

Noch offen sei, an welcher staatlichen Schule ein Montessori-Zug eventuell verankert werden könne. „Das Konzept lässt sich sowohl als reguläres Grundschulangebot mit offenen pädagogischen Angeboten oder Hort als auch als gebundene Ganztagsschule realisieren“, sagt Sarah Wüst. Sie hielte über die Grundschule hinaus ein Montessori-Gesamtkonzept perspektivisch für sinnvoll, das Kinderhaus, Gesamtschule und Oberstufe umfasst.

Info: Mehr im Internet unter www.montessori-ma.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018