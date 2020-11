Einblicke in die Stadt vor dem „Lockdown light“

Das Gesundheitsamt bestätige am Montag einen 17. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Das teilte die Stadt mit. Eine mehr als 90 Jahre alte Frau aus Mannheim sei in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben, heißt es in der Mitteilung. Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 64 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion

...