Einblicke in Unterricht

Die Freie Waldorfschule in Neckarau (Neckarauer Waldweg 131) ist eine zweizügige, allgemeinbildende Schule für die Klassenstufen eins bis 13. Neben dem Waldorfabschluss können Schüler Haupt- und Realschulabschluss, Fachhochschulreife und Abitur erwerben. Über ihr pädagogisches Angebot informiert die Schule bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 2. Februar, von 9 bis 14 Uhr. Jeweils um 9 und um 11 Uhr zeigen Erst- bis Achtklässler Ausschnitte aus dem Unterricht in der Aula. Den ganzen Tag über führen Rundgänge durch die Klassenräume, die Werkstätten und über das große Außengelände. Am Treffpunkt „Oberstufe und Abschlüsse“ geben Lehrer einen vertieften Einblick in die Abläufe und Möglichkeiten ab der neunten Klasse und beantworten Fragen zu den an der Freien Waldorfschule möglichen staatlich anerkannten Abschlüssen sowie dem Waldorfabschluss.

Infos für Einstieg in Klasse fünf

Zusätzlich bietet der Vortrag „Waldorfschule als weiterführende Schule“ spezifische Informationen für den Einstieg ab der fünften Klasse. Parallel zeigt eine Ausstellung, was Schüler in den handwerklich-künstlerischen und den sachbezogenen Unterrichtsgebieten erarbeitet und hergestellt haben. Kinder im Vor- und Grundschulalter können an unterschiedlichen Kreativstationen einen eigenen Einblick in die praktischen und künstlerischen Unterrichtsinhalte nehmen. bhr

