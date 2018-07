Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Anzeige

Ein Unbekannter hat versucht, in eine Wohnung in D 4 einzubrechen. Laut gestrigem Polizeibericht sah eine Anwohnerin am Dienstag kurz vor 15 Uhr, wie der Mann im Innenhof in ein Fenster schaute. Er gab an, auf einen Freund zu warten, der im Haus wohne. Die Frau ging kurz weg. Bei ihrer Rückkehr traf sie den Mann im Flur, worauf er flüchtete. Die Tür einer Wohnung war aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist offen. Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß und circa 45 Jahre alt sein sowie kurze, schwarze Haare haben. Laut Zeugin sprach er Hochdeutsch, trug helle Jeans, blaues T-Shirt mit weißer Aufschrift, bräunliche Lederjacke mit Querstreifen an den Ärmeln sowie einen Rucksack. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0621/125 80 melden.