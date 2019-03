Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat ertappt wurde ein Einbrecher in einer Ergotherapiepraxis in der Straße „Am Steingarten“ im Herzogenried. Eine Frau beobachtete den Unbekannten, als er durch die Räume ging. Als sie ihm folgte, ergriff der Einbrecher über die Hintertür die Flucht. Aus dem Aufenthaltszimmer hatte der Unbekannte zwei Handtaschen mit Inhalt mitgehen lassen – Schaden: rund 1000 Euro. Vor der Eingangstür stellte die Polizei ein unverschlossenes Klappfahrrad der Marke Mini fest, das dem Täter gehören könnte. Er wurde als 14 bis 16 Jahre und 1,70 Meter groß beschrieben, mit sportlich-drahtiger Figur, kurzen schwarzen Haaren, markantem Gesicht, feinhaarigem Schnurrbart und auffällig breiter Nase. Bekleidet war er mit Jogginghose und olivfarbener Jacke. Für den Vorfall am Mittwoch gegen 16.50 Uhr werden Zeugen gesucht: 0621/3 3 0 1 0. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019