Einbrecher entkommen knapp

Auf frischer Tat hat der Besitzer eines Blumenladens in Wohlgelegen Einbrecher ertappt – allerdings konnten die Unbekannten fliehen, bevor die Polizei eintraf. Am Dienstagabend gegen 22 Uhr wurde der Besitzer des Ladens von einem Zeugen verständigt, weil die Tür zum Hof des Anwesens in der Cheliusstraße offenstand, teilte das Präsidium gestern mit. Der bemerkte vor Ort den Schein einer Taschenlampe in den Geschäftsräumen und alarmierte sofort die Polizei. Das Gebäude wurde umstellt und mithilfe von Hunden durchsucht. Allerdings hatten die Einbrecher zwischenzeitlich das Weite gesucht. Zunächst hatten die Täter eine Terrassentür aufgehebelt. Im Innern brachen sie die Tür zu einem Büroraum auf und ließen Münzgeld sowie ein Smartphone mitgehen. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen: 0621/33 01 0. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018