Einbrecher hebeln Haustür in Feudenheim auf

Mannheim.Unbekannte haben sich am Mittwochmorgen zwischen 7:45 und 8:30 Uhr die Haustür eines Reihenhauses in Feudenheim aufgehebelt. Wie die Polizei mitteilte, ließen die Einbrecher von dem Anwesen in der Max-von-Seubert-Straße ab, als sie die Anwesenheit des Hausbesitzers und dessen Tochter Bewohner bemerkten. Die akzentfrei Deutsch sprechenden Täter flüchteten laut der Beamten ohne Beute und ohne von den Bewohnern gesehen zu werden. Die Ermittlungsgruppe Eigentum bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm die Ermittlungen auf und veranlasste eine Spurensuche. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.11.2020