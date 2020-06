Einbrecher in Sportheim gestellt

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kurz nach Mitternacht in das Gebäude des Allgemeinen Sportvereins (ASV) Feudenheim eingebrochen. Laut Polizei löste er dabei eine Alarmkamera aus, wodurch der Vereinsvorstand informiert wurde. Polizeikräfte umstellten daraufhin das Gebäude. Der Täter verschanzte sich im Büroraum des Sportvereins. Ein Diensthund der Polizeihundeführerstaffel stellte den Mann schließlich. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Nach einer kurzen medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus wurde er auf das Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht. pol/julb

