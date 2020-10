Einbrecher nehmen Kleider und Schuhe

Unbekannte haben in ein Mehrfamilienhaus in Neckarau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Täter zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, zunächst ein Fenster an der Straßenseite aufzuhebeln. Als dies misslang, drangen sie in den Innenhof ein und probierten vergeblich, die Wohnungstür aufzubrechen. Schließlich schlugen sie das Badezimmerfenster ein und gelangten so in die Wohnräume. Hier durchwühlten sie laut Polizei sämtliche Zimmer. Sie ließen die gesamte Garderobe des Bewohners bestehend aus einer Vielzahl von hochwertigen Kleidungsstücken mitgehen. Zudem entwendeten sie hochpreisige Schuhe sowie Schmuck. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Hinweise am 0621/83 39 70. pol/imo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.10.2020