Einbrecher nehmen Laptop mit - Zeugen gesucht

Mannheim.Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Anwesen in der Böckstraße eingedrungen und haben einen Gesamtschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Laut Polizei hebelten der oder die Täter gegen 19.40 Uhr die Eingangstür zur Wohnung im Erdgeschoss auf und entwendeten anschließend einen Laptop, ein Tablet und ein Paar Arbeitsschuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensuche veranlasst. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang haben, sollen sich unter Tel. 0621/1744444 melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020