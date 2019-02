Einbrecher nimmt Zigaretten mit

Ein bislang unbekannter Täter ist in einen Kiosk im Wohlgelegen eingebrochen. Nach Polizeiangaben von gestern erbeutete er bei dem Vorfall in der Garnisonstraße am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr mehrere Zigarettenschachteln sowie Mobiltelefonzubehör. Der Unbekannte hatte zunächst einen Rollladen nach oben geschoben und machte sich dann laut Polizei „mit brachialer Gewalt“ an der dahinterliegenden Tür zu schaffen, über die er ins Innere gelangte. Anschließend nahm er das Diebesgut an sich und flüchtete. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Zeugen sollen sich beim Revier Neckarstadt (Tel. 0621/3 30 10) melden. imo/pol

