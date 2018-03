Einbrecher ohne Beute

Anzeige

Unbekannte sind in den Aufenthaltscontainer der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) an der Stadtbahnendhaltestelle Waldfriedhof in der Gartenstadt eingebrochen. Wie die Polizei gestern berichtete, verschafften sich die Täter am Dienstag gegen 20.30 Uhr Zutritt zu dem Container, der als Pausenraum für RNV-Mitarbeiter dient. Die Einbrecher zertrümmerten die Scheibe eines Süßwarenautomaten und flüchteten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Etwa eine Stunde später schlugen die Täter erneut zu. Sie beschädigten an dem Aufenthaltscontainer an der Haltestelle Käfertaler Wald eine Scheibe und versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln. Offenbar gelang es den Einbrechern nicht, in den Raum einzudringen, so dass sie nach ersten Feststellungen der Polizei auch hier ohne Beute von dannen ziehen mussten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sandhofen, Telefon 0621/7 77 69-0, oder beim Polizeirevier Käfertal, Telefon 0621/7 18 49-0, zu melden. tan/pol