Einbrecher scheitern an Tresor

Einbrecher sind in den Räumen einer Recyclingfirma in Neckarau damit gescheitert, einen Tresor mit einer Flex zu öffnen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachen die Unbekannten in der Nacht auf Dienstag in das Gebäude in der Pfingstweidstraße ein. Nach dem gescheiterten Versuch, den Tresor öffnen, wollten die Einbrecher einen kleineren Tresor stehlen und warfen ihn deshalb aus dem Fenster. Dort lag er auch an nächsten Morgen noch – wieso die Täter den Tresor nicht mitnahmen, ist unbekannt. Ob die Einbrecher gestört wurden, wird derzeit genauso ermittelt wie die Frage, ob sie in den Büroräumen, die sie alle durchsucht hatten, Beute machten. Zeugen werden gesucht: 0621/83 39 70. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.07.2020