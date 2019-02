Einbrecher scheitert am Tresor

Eine Feudenheimer Bäckerei ist Ziel eines Einbrechers gewesen. Nach Angaben der Polizei von gestern gelangte der Täter in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 5 Uhr, über die Hintertür in das Geschäft in der Straße „Am Schelmenbuckel“. Er versuchte vergeblich, den Tresor aufzukriegen. Schließlich stahl er aus dem Verkaufsraum etwas Schokolade und flüchtete. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0621/71 84 90 auf dem Revier Käfertal melden. pol/sma

