Einbrecher stehlen Besteck und Bargeld - Zeuge gesucht

Mannheim.Unbekannte haben bei einem Einbruch auf der Schönau hochwertiges Silberbesteck sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hebelten der oder die Täter in der Zeit zwischen Samstag, 17.45 Uhr, und Sonntag, 2.30 Uhr, die Haustür eines Anwesens in der Graudenzer Linie im Bereich des Schließzylinders auf. Dabei nutzten sie einen bisher noch unbekannten Gegenstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, unter 0621/174-44 44 den Kriminaldauerdienst anzurufen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.11.2020