Einbrecher stehlen gesamte Garderobe

Mannheim.Bei einem Einbruch in eine Mannheimer Wohnung sind unter anderem Kleidungsstücke von höherem Wert gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Einbruch bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in Neckarau. Indem sie ein Badezimmerfenster einschlugen, verschafften sich die bisher Unbekannten zwischen Samstag, 23.30 Uhr und 10 Uhr am Sonntag Zutritt in die Wohnräume. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, nahmen sie schließlich die gesamte Garderobe den Bewohners mit. Diese bestehe aus einer Vielzahl hochwertiger Markenklamotten. Außerdem fehlen mehrere Paar Damen- und Herrenschuhe sowie Schmuckstücke. Die Polizei bittet um Mithilfe und nimmt Hinweise zu dem Einbruch in der Waldhornstraße unter 0621 833970 an.

