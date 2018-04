Einbrecher stehlen vergoldete Kelche

Anzeige

Unbekannte sind in die katholische St. Michaelskirche im Stadtteil Blumenau eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, drangen sie zwischen Samstagnacht, 1 Uhr, und Sonntagmorgen, 8 Uhr, durch einen Seiteneingang in die Kirche ein. Im Treppenhaus hebelten die Täter die Tür zur Sakristei auf. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen und stahlen zwei vergoldete Kelche, ein Weihrauchfass und ein Weihrauchgefäß. Danach brachen sie noch weitere Türen im Inneren des Gebäudes auf und durchsuchten eine Küche und einen Lagerraum. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise an das Revier Sandhofen unter Tel. 0621/777 69-0. bro/pol