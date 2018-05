Einbrecher stehlen zwei Staubsauger

Einbrecher haben in der Seckenheimer Straße in der Schwetzingerstadt, Höhe Mühldorferstraße, die Räumlichkeiten einer Fachfirma für den Objektausbau heimgesucht. Laut Polizeibericht von gestern verschafften sich die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag über die Kellertür Zutritt und stahlen nach ersten Erkenntnissen drei Schleifmaschinen und zwei Staubsauger im Wert von über 13 000 Euro.

Mittwoch, 07.02.2018