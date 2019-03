Einbrecher verwüsten Schule

Zwei gestohlene Computerbildschirme und jede Menge Verwüstungen – das ist die Bilanz eines Einbruchs in eine Schule in der Rohrlachstraße im Stadtteil Hochstätt.

Nach Angaben der Polizei von gestern waren die Täter – möglicherweise war es auch nur ein einzelner – in der Nacht zum Montag gegen vier Uhr gekommen. Sie schlugen demnach zunächst ein Fenster des Neubaus ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren hebelten sie mehrere Türen auf und gingen unter anderem in zwei Büros, in denen sie Schränke aufbrachen und durchwühlten. Im Anschluss verließen sie das Gebäude wieder und machten sich am benachbarten Altbau an einem Fenster zu schaffen. Über dieses gelangten sie ins Innere und beschädigten ebenfalls mehrere Türen, indem sie diese gewaltsam aufbrachen oder die Scheiben einschlugen. Danach ergriffen sie die Flucht. Ein Zeuge gab an, dass er im Bereich des Treppenhauses einen Mann, der eine Wollmütze trug, gesehen habe. Diese war allerdings bei Eintreffen der Polizei bereits weg. Zeugen sollen sich unter Telefon 06203/9 30 50 melden. imo/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019