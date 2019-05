Einbrecher werden überrascht

Zwei bislang unbekannte Männer haben in eine Wohnung auf dem Lindenhof eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten die Täter am Samstag zwischen 14 Uhr und 21.15 Uhr die Balkontür der Erdgeschosswohnung am Stephanienufer aufgehebelt und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume, wurden dabei allerdings von den heimkehrenden Bewohnern überrascht und flüchteten. Ob sie etwas gestohlen haben, ist bislang noch unklar. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, kurze Haare – einer der beiden war dunkelhäutig und hatte dunkle Kleidung an, der andere war hellhäutig und trug einen hellen Pullover. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise ans Revier Neckarau, Telefon 0621/83 39 70. imo/pol

