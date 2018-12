Einbruch bei Mercedes

Mehr als zwei Dutzend Fahrzeugschlüssel von Kunden aus einem Tresor und einem Schrank haben Einbrecher aus der Mercedes-Benz-Niederlassung in der Gottlieb-Daimler-Straße im Stadtteil Fahrlach mitgehen lassen. Außerdem schlugen die Täter am Sonntag gegen 18.30 Uhr drei Glasvitrinen im Verkaufsraum ein, um Werbe-Artikeln zu entwenden, wie die Polizei gestern mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter in das Gebäude, indem sie die Tür zum Verkaufsraum am Haupteingang gewaltsam öffneten. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens steht noch nicht fest. Die Kripo sucht Zeugen: 0621/1 74 44 44. pol/lok

