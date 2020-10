Einbruch in Baustelle – Werkzeuge gestohlen

Mannheim.Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Baustelle im Mannheimer Stadtteil Vogelstang eingebrochen und haben Werkzeug gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, durchschnitten die Täter zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, die Stahlkette, mit der der Baucontainer in der Radeberger Straße gesichert war. Bei dem Diebesgut waren unter anderem zwei Kreissägen dabei. Der Gesamtschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 0621 718490.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020