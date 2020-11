Einbruch in Café – Zeugen gesucht

Mannheim.Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Café in den Mannheimer Quadraten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Täter über ein Toilettenfenster im Obergeschoss in das Haus im Quadrat E3 ein. Dort beschädigten sie im Gastraum Spielautomaten und entfernten Kabel von Überwachungskameras. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch ermittelt. Hinweise zu dem Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter 0621 12580 entgegen.

