Einbruch in Dönerbude - Polizei sucht nach Zeugen

Mannheim.Unbekannte sind in Mannheim-Neckarau in einen Dönerimbiss eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verschafften sich die Personen zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 9 Uhr, unbefugt Zutritt zu dem Schnellrestaurant in der Floßwörthstraße. Zunächst hatten die Einbrecher versucht über die Terrassentür einzudringen, als dies nicht gelang, stiegen sie über ein gekipptes Fenster in den Innenraum. Gestohlen wurden zwei türkische Reisepässe, eine Geldkassette mit Bargeld, ein Kaffeevollautomat sowie ein Dönerschneideset. Hinweise zu dem Einbruch an die Polizei unter 0621 833970.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020