Einbruch in ein Café

Unbekannte sind in der Neckarstädter Riedfeldstraße, in Höhe der Gärtnerstraße, in ein Café eingebrochen. Laut gestrigem Polizeibericht haben die Täter in der Nacht zum Freitag eine Fensterscheibe eingeschlagen und sind so in das Lokal gelangt.

Ein Zeuge hatte gegen 3.30 Uhr ein Scheibenklirren wahrgenommen, konnte zunächst jedoch nichts feststellen. Als er einige Minuten darauf erneut aus dem Fenster sah, entdeckte er drei verdächtige Personen, die sich vor dem Café aufhielten. Da ihm die Situation seltsam vorkam, verständigte der Mann die Polizei. Das Trio war jedoch vor Eintreffen der Beamten geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Das unbekannte Trio wird wie folgt beschrieben: Der eine hat dunkle Hautfarbe, ist etwa 1,80 Meter groß und hat kurze schwarze Haare. Er trug einen schwarzen Pullover und eine lange Hose. Der zweite Verdächtige ist größer als sein Kumpan, hat lichtes Haar, und war bekleidet mit grünem Parka und Handschuhen. Die dritte Person trug eine helle Lederjacke mit einem Schriftzug auf dem Rücken.