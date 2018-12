Einbruch in ein Haus misslungen

Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Feudenheim ist misslungen. Wie die Polizei gestern mitteilte, versuchte ein Unbekannter am Sonntag, in das Anwesen in der Scheffelstraße, in Höhe des Adolf-Damaschke-Rings, zu gelangen. Über das Nachbargrundstück kam der Täter auf die Rückseite des Hauses und machte sich dort an der Terrassentür sowie an einem Fenster zu schaffen. Nach mehreren vergeblichen Hebelversuchen ließ der Täter jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14.30 und 22.30 Uhr. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0621/71 84 90 auf dem Revier Käfertal anzurufen. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018