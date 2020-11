Mannheim.Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Montagmorgen in einen Einkaufsmarkt in Mannheim-Schönau eingebrochen. Nach Angaben der Polizei flexten die Täter den Firmentresor des Geschäfts „In den Kreuzwiesen“ auf und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 0621/174-4444 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.11.2020