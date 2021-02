Einbruch in Firmenhalle - Polizei sucht Zeugen

Mannheim.In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in einen metallverarbeitenden Betrieb im Stadtteil Neckarau eingebrochen worden. Die Einbrecher schlugen nach Auskunft der Polizei die Scheibe des Rolltors an einer Lagerhalle des Betriebs in der Schildkrötstraße ein und drangen so in die Halle ein.

Hier entwendeten sie Fahrzeugschlüssel und aus einem Lastwagen das Navigationsgerät. Ob die Einbrecher weitere Gegenstände mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt. Am Rolltor entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/ 833 970 zu melden.

